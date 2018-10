Le premier pataugeait dans ses excréments à Binche alors que le second vivait dans une voiture à Jemeppe

C'est une nouvelle semaine noire pour le personnel de la Société Protectrice des Animaux de Charleroi. A deux reprises, les services du refuge ont été requis pour des chiens en piteux état. A Binche, les inspecteurs ont découvert un bull terrier pataugeant dans ses excréments, alors que ses coussinets étaient infectés. Et pour cause, ses ongles n'avaient jamais été coupés ! En souffrance, le toutou s'est pourtant montré docile, voire affectueux avec ses sauveteurs. Ramené à la SPA, il a dû être endormi par le vétérinaire qui a pu soigner ses pattes. Depuis lundi, l'animal est à l'infirmerie mais se porte déjà beaucoup mieux.

© F.D



La semaine n'était malheureusement pas terminée pour les amis des animaux. Un appel parvenu au refuge a permis de sortir un Jack Russell de sa piteuse situation. Affamé, ce dernier a été découvert dans une voiture à Jemeppe-sur-Sambre. Véhicule dans lequel il passait probablement le plus clair de son temps. La petite boule de poil a été saisie par les inspecteurs et confiée au vétérinaire qui a confirmé son état cachectique. Le pauvre toutou n'avait plus que la peau sur les os. Fort heureusement, il reprendra bien vite des forces grâce aux bons soins de la SPA carolo. F.D.