Deux nouveaux cas d'exhibitionnisme ont été signalés au parquet de Charleroi, ces derniers jours. Le premier remonte à mercredi passé et s'est déroulé sur les quai de la gare du Sud. Il n'était que 5h30 mais, manifestement, l'aube a émoustillé un individu qui s'est exhibé devant une victime d'une vingtaine d'années. Choquée, cette dernière a déposé plainte auprès des forces de l'ordre qui lui ont présenté un panel photo (de visages cette fois...). C'est ainsi que Samuel S., un montreur public de petit oiseau, a été reconnu. Il n'en était donc pas à son coup d'essai...

Samedi, vers 17h20, un adolescent de 16 ans qui circulait à vélo dans la rue d'En Bas à Solre-sur-Sambre a remarqué un homme torse nu dans sa voiture. En y regardant de plus près, l'ado a constaté que l'automobiliste était en fait dans le plus simple appareil et, de surcroît, au garde à vous. Là encore, la police local de la zone Lermes a été alertée et a ouvert une enquête.