Le parquet requiert 15 mois de prison contre Jean-Michel

La relation entre Alison et Jean-Michel a toujours fait des étincelles. Quand ils se sont rencontrés, elle était jeune et sans doute un peu immature. Lui avait tendance à abuser de la bouteille et à se montrer possessif. Il n'a donc pas fallu attendre longtemps pour que les premières disputes dégénèrent. En couple depuis avril 2015, ils ont reçu la visite de la police pour la première fois en août à la suite d'une scène de ménage épique. Alison était rentrée en retard de sa visite chez le kiné, ce qui n'a pas plu à Jean-Michel qui lui a porté des coups. « Deux jours plus tard, malgré l'admonestation, les forces de l'ordre recevaient un nouvel appel de la victime qui s'était réfugiée dans un café de Roselies », explique la substitut Dutrifoy qui poursuit le prévenu pour sept préventions de coups et pour harcèlement. « Fin 2015, il y a encore eu plusieurs disputes qui se sont soldées par des maltraitances. Certes, la jeune femme était parfois très énervée au point de déchirer les vêtements de Jean-Michel ou de jeter le contenu de sa garde-robes par la fenêtre. Mais lui, il n'a tenu compte d'aucun avertissement. Il s'est même rendu coupable d'outrages envers les policiers, en septembre 2016. »

Suite à une nouvelle scène en octobre 2017, Jean-Michel a été déféré devant le juge d'instruction qui l'a libéré sous mesures alternatives. « Mais le lendemain, il était déjà chez son ex alors qu'il avait interdiction de la contacter. Ca s'est reproduit trois jours d'affilée, au point qu'elle a dû changer ses serrures. Finalement, le 31 janvier 2017, il est repassé devant le juge qui l'a placé sous mandat d'arrêt ».

Selon Me Marie-Cécile Deprez, qui réclame 2000 euros de dommages pour Alison, le harcèlement se poursuit encore à l'heure actuelle. « Il ne cesse de lui envoyer des lettres d'amour et des cadeaux par colis postal. Il a créé de faux profils Facebook pour la contacter. Il n'accepte pas du tout la séparation mais ma cliente, elle, veut la paix », a conclu l'avocate.

A la défense, Me Aurélie Verleye n'a contesté qu'une seule scène de coups. « Cette relation tumultueuse baignait dans un contexte d'alcool. Aujourd'hui, il est abstinent. Il faut aussi constater que la partie civile est venue le voir à huit reprises en prison, probablement pour une réconciliation », a précisé l'avocate qui sollicite le sursis, Jean-Michel étant incapable d'effectuer une peine de travail vu son invalidité. « Il n'est pas capable de venir à l'audience aujourd'hui, mais quand il s'agit de se rendre chez son ex pour l'importuner, il n'a pas de souci », a rétorqué le parquet. Jugement le 5 novembre.