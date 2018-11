Chargé de gérer les médiations de dettes, il s’est servi.

Christophe Mirgaux était avocat, à l’époque. Un de ceux à qui on faisait confiance, parce qu’il était là pour gérer les dettes de ceux qui n’en sortaient plus, endettés jusqu’au cou, et dont il fallait bien régler les factures d’eau, de gaz, d’électricité. Le minimum vital, en somme. Quand ses dossiers ont été transférés vers le tribunal du travail pour y être gérés, on s’y est aperçu d’irrégularités dont il a dû s’expliquer. Il l’a fait en produisant des extraits de comptes bancaires qui n’expliquaient rien de satisfaisant, et la présidente du tribunal a déposé plainte contre lui en 2010. Christophe Mirgaux, radié du barreau, a été poursuivi pour faux, usage de faux, détournements et abus de confiance.

Le parquet a détaillé le système qu’il avait mis au point. Il avait tripoté les extraits de compte bancaires, avec des petits autocollants, pour les photocopier. Au total, l’enquête a révélé qu’il y avait eu 127 dossiers dans lesquels l’ex-avocat avait opéré des transactions frauduleuses. Il effectuait ses virements par PC Banking, mais en modifiant les données : les comptes bénéficiaires, c’étaient le siens, avec de l’argent pris chez ses clients déjà noyés sous les dettes. Et pour perfectionner le système, il « arrangeait » les communications qu’il indiquait sur ces virements truqués. Il y en a eu 3026 du genre. Enfin, dernier type de manœuvre, l’argent qu’il prélevait sur les comptes de ces clients dans le besoin, pour l’envoyer sur un de ses comptes, sous prétexte d’en faire une cagnotte qui leur servirait.

Tout cela, le parquet, par la voix de Mme Di Vincenzo, l’a relevé à l’audience. Au total, en sept ans, l’avocat déchu a fait glisser 612.000 euros. Le parquet en a demandé la saisie, en requérant trois ans de prison contre l’ancien gestionnaire. Ses victimes sont venues dire leur déception et leur chagrin, en face de celui en qui ils avaient tant cru, à l’époque.

La défense plaidera le 18 décembre.