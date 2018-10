La nuit du 26 mai 2014 fut des plus agitées dans la commune de Pont-à-Celles. A 2h13, une habitante de la place communale a signalé des agissements suspects devant la banque Fortis. Trois hommes cagoulés et vêtus de gilets pare-balles gravitaient autour d'une Audi A5 munie d'un gyrophare non conventionnel. Ils avaient en outre occulté les vitres de l'agence et les caméras avec de la peinture blanche et s'affairaient sur le distributeur de billets. Quelques secondes plus tard, une détonation a secoué le quartier.

Appelés sur les lieux, deux policiers sont arrivés à ce moment-là. Et aussitôt, ils ont essuyé des tirs d'arme à feu. « L'inspectrice a eu le temps de se coucher sur les sièges tandis que son collègue, qui était sorti, s'est abrité derrière le combi », explique Me Schonnartz qui s'est constitué partie civile pour les deux victimes devant le tribunal correctionnel de Charleroi. « Quand les auteurs ont quitté les lieux, ils ont bifurqué vers l'inspecteur en roulant lentement pour tenter de l'atteindre ». Selon l'avocat, les deux policiers ont vu la mort en face et l'inspectrice en a conservé d'importantes séquelles psychologiques.

Cette nuit-là, l'Audi A5 a été retrouvée incendiée dans un champ. Et les enquêteurs ont découvert divers indices : un holster, des bonbonnes de gaz, un tournevis et surtout, une goutte de sang sur une barrière. L'analyse ADN a permis de confondre Mustapha El Kaddouri, un gangster déjà condamné à 9 ans de prison. Et justement, une info anonyme l'identifiait comme l'auteur de l'attaque avec un certain Mustapha Chmit, lui aussi bien connu des services. « El Kaddouri a même annulé son mariage qui devait se tenir 15 jours après les faits « parce que son passé l'avait rattrapé ». Quant à Chmit, on a découvert des bonbonnes d'oxygène et d'acétylène chez lui. Ok, il faisait des études de soudure, mais le matériel ne devait pas sortir de l'école. Enfin, on a constaté qu'il avait fait des recherches sur Internet sur la façon de faire sauter un Bancontact ! », a précisé la substitut Samain qui ajoute que la téléphonie a mis en évidence de nombreux liens entre les six prévenus qui, justement, se sont subitement stoppés au moment de l'attaque.

Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis 9 ans contre El Kaddouri, 7 ans contre Chmit, 5 ans contre Manuel Lampros qui aurait fourni le matériel, 4 ans contre Anthony Colantonio qui aurait servi d'intermédiaire téléphonique et 40 mois contre le dernier prévenu, soupçonné d'avoir « apporté » l'Audi volée. Le sixième suspect, Ibrahim Hellalet, est quant à lui décédé en Algérie où il avait pris la fuite juste après les faits.

Du côté de la défense, l'ensemble des avocats a plaidé l'acquittement. Pour Chmit, Me Bruno a démontré que son client passait sa vie sur le net, à faire des recherches diverses : « Au moment où les malfrats prennent la fuite, il était d'ailleurs sur Facebook », a-t-il souligné.

Me Quentin Mayence et Me Lauvaux ont également tenté d'innocenter leurs clients en rappelant que les nombreux contacts entre eux n'étaient pas suspects, étant donné qu'ils se connaissent pour la plupart depuis l'enfance. Jugement le 5 novembre.