Le 25 février 2015, un automobiliste ivre se gare en travers, devant l'hôtel de police. Aux policiers éberlués, Maurizio, le conducteur, lance tout de go : « J'ai dégommé ma femme. Ça fait 27 ans que ça dure. Bon débarras ! ».

Anna-Maria, la victime en question, est toujours vivante mais hospitalisée avec la tête au carré. Aux enquêteurs, elle explique que son mari consomme de la drogue et de l'alcool et que, ce jour-là, il était persuadé qu'elle le pistait à l'aide d'un mouchard. Après avoir fouillé son sac à main, il lui a porté un coup de poing qui l'a fait chuter. Il s'est placé sur elle à califourchon et l'a tabassée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance.

Interrogé, Maurizio conteste en partie les faits. « C'est elle qui m'a insulté. Je l'ai frappée et elle s'est cognée contre la table en marbre en tombant », avance-t-il devant le tribunal correctionnel de Charleroi où il répond de tentative de meurtre. Une seconde scène lui est également reprochée : il est en effet accusé d'avoir porté un coup de couteau à la cuisse d'Anna-Maria, en juillet 2016. « Elle s'est fait ça toute seule, pour me faire des ennuis », rétorque-t-il.

Aujourd'hui, les tourtereaux semblent réconciliés. Maurizio soigne ses assuétudes et Anna-Maria confirme que leur couple va mieux. Mais le parquet requiert tout de même 6 ans de prison ferme à l'encontre du prévenu. « L'intention homicide est établie. Il s'est livré à la police en annonçant avoir tué sa femme et en manifestant son soulagement », a expliqué la substitut Marr qui, pour le coup de couteau, n'a retenu paradoxalement qu'une qualification de coups et blessures.

Me Balsarini, qui défend Maurizio, sollicite un sursis probatoire. « Ce n'est pas parce qu'il s'est vanté d'avoir tué sa femme qu'il voulait vraiment le faire. C'était une bagarre de couple très violente, sous l'effet de l'alcool. Bref des coups, mais pas une tentative de meurtre. Une peine de prison n'est pas nécessaire. La situation s'est améliorée et depuis sa remise en liberté, il respecte toute les conditions ».

Jugement le 14 novembre.