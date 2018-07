Claudine, 78 ans, n’était pas présente quand deux voleurs se sont introduits dans son habitation de Gilly, le 16 mai dernier. Mais elle n’en est pas moins traumatisée. De fait, les deux cambrioleurs ont tout retourné et tout cassé chez elle. Désormais, la septuagénaire ne se sent plus en sécurité dans son foyer.

Des voisins attentifs ont toutefois appelé la police, ce qui a permis l’interception d’Hicham et d’Hamza qui ont tenté vainement de fuir à l’arrivée des inspecteurs. Ces deux individus sont déjà connus de la Justice : Hicham a déjà été condamné pour vol et Hamza, lui, a déjà neuf condamnations à son actif ! En Belgique depuis plusieurs années, ils sont toujours en séjour illégal et n’ont, à vrai dire, jamais entamé de démarches en vue d’une régularisation.

Face à la juge Lecollier, les deux prévenus ont tenté de louvoyer, s’excusant de leur comportement, affirmant avoir compris la leçon et promettant enfin d’effectuer ce qu’il faut pour se régulariser. Tous deux expliquent que c’est leur situation précaire qui les a conduits à voler. « Je voulais acheter un cadeau à ma fille qui venait d’avoir un beau bulletin et dont c’était l’anniversaire », déclare Hamza, le plus sérieusement du monde.

Pour le parquet, les antécédents des deux prévenus démontrent l’absence totale d’amendement. Qui plus est, Hicham a été trouvé en possession d’un poignard muni d’une lame de 13 centimètres. Bref, c’est une peine de 3 ans qui a été requise à l’encontre de celui-ci et de 2 ans pour son complice. Sans oublier une condamnation complémentaire pour séjour illégal.

Mes Napoli et Bastianelli, conseils des deux illégaux, n’avaient pas de marge de manoeuvre, vu les antécédents judiciaires. Les avocats ont souligné les aveux immédiats de leurs clients et leur situation précaire pour solliciter la clémence du tribunal. Jugement le 30 juillet. F.D.