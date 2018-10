C’est devant l’hôtel de ville de Charleroi qu’une soixantaine de policiers de différentes zones du nord et du sud du pays (Liège, Mons, Schaerbeek,…) se sont rassemblés.

Même si le bourgmestre Paul Magnette était absent, les hommes en bleu ont tenu à communiquer leur ras-le-bol.

À Charleroi comme partout dans le pays, les policiers n’en peuvent plus de leur piètre condition de travail et, par-dessus tout, que les responsables gouvernementaux fassent la sourde oreille.

Après Mons, les policiers de Charleroi n’ont pas pu faire autrement que d’accueillir à leur tour leurs collègues.

Si le mouvement de colère était prévu depuis quelques jours, ce matin les hommes ont eu la désagréable surprise de trouver un e-mail du commissaire divisionnaire Philippe Stratsaert leur exprimant sa prise de distance et son désaccord sur la façon de procéder. Pour lui : “il y a des manières et des lieux pour faire ça !”

Le mouvement d’humeur est spontané et n’est accompagné d’aucun soutien syndical. Les policiers présents ont insisté sur le fait qu’ils ne sont pas sous certificats médicaux mais qu’ils étaient en temps de midi.

En l’absence du bourgmestre, c’est Françoise Daspremont qui a reçu la délégation dans la grande salle du Conseil communal.

Le porte-parole du mouvement, l’Inspecteur principal Pascal Rombaux, a pris la parole. Dans un silence de circonstance il a lu une longue déclaration. L’inspecteur a tenu à revenir sur chacun des points de mécontentement. Pour lui, “il est inconcevable qu’on n’écoute pas les revendications des hommes de terrains. Le Ministre de l’Intérieur Jan Jambon revient en arrière. Nous voulons garder nos acquis de 2001. Nous sommes des hommes et des femmes qui mettons chaque jour nos jours en danger et nous souhaitons être respectés pour cela. Refuser de nous recevoir en dit long sur la considération qu’il a à notre égard. Nous n’allons pas partir en grève mais nous continuerons à défendre notre cause et par là même la cause des citoyens. Ils ont droit à avoir une police efficace avec des policiers correctement formés et en nombre suffisant. Avec moins de policiers sur le terrain on court à la privatisation avec les dérives que cela engendrerait.” ​