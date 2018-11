Nathanaël avait interjeté appel après avoir été condamné à trois ans de prison. Sa peine est finalement aggravée, puisqu’il a été condamné à quatre ans de prison, mais avec un sursis probatoire de cinq ans

L’accident, le 13 octobre 2016, avait eu des conséquences particulièrement dramatiques. Alors qu’il était déchu du droit de conduire, Nathanaël Streel avait pris le volant de la voiture où se trouvaient Caroline, sa jeune compagne de 17 ans, et leur bébé, la petite Giulia, qui n’avait que deux mois. Il avait pris des risques, en se lançant dans un long dépassement, sur la RN 53, à hauteur de Beaumont, et le choc avait été effroyable, quand sa voiture était entrée en collision avec un camion. Caroline et le bébé avaient été tués sur le coup. Streel en était sorti avec de graves blessures, dont il conserve, aujourd’hui encore, de lourdes séquelles.

En juin dernier, il avait comparu devant le tribunal de police de Charleroi, où il avait été condamné à trois ans de prison ferme, et déchu du droit de conduire pour 5 ans. Il avait alors décidé d’interjeter appel, et le jugement a été rendu hier à Charleroi : Nathanaël Streel a vu sa peine aggravée, puisqu’il a été condamné à quatre ans de prison, mais avec un sursis probatoire de cinq ans, l’obligeant à un suivi pendant cinq ans pour un an de la peine, ce qui le condamne à trois ans de prison ferme.

Parallèlement à ce dossier, Nathanaël Streel avait également été condamné, en mai dernier, à 22 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans : on lui reprochait alors des faits de harcèlement, dont étaient victimes les proches de sa compagne décédée. Parmi les conditions, figure l’interdiction de s’approcher de leur domicile.