Le bourgmestre actuel, qui a un paquet de compétences, se verrait bien gérer "la nature en ville" s'il gagne les élections.



Actuellement, Paul Magnette (PS) a les compétences suivantes: sécurité, budget, culture, aménagement urbain, mobilité. Pour la prochaine mandature, et à condition qu'il soit réélu bien sûr, il se verrait bien gérer la compétence "nature en ville", qui serait créée pour l'occasion.

"Outra la mobilité et l'isolation des bâtiments, la question de l’environnement est aussi liée à la nature en ville", explique l’actuel bourgmestre socialiste dans une interview pour notre dossier élections sur l'environnement. Convaincu que Charleroi a le potentiel et les espaces verts pour une "révolution verte", il se propose pour le poste : "Si je suis réélu, j’aimerais m’occuper personnellement de la nature en ville."

Pourquoi une telle volonté ? "On a un énorme potentiel avec les parcs et les terrils : Charleroi est très verte, mais il faut encore renforcer cela et faire en sorte qu’il y ait un espace vert ou un parc à 500 mètres de chaque habitation. Pour ça, on doit cartographier les espaces verts, et ça a été lancé, on n’en est plus loin. Le problème, c’est surtout les quartiers densément urbanisés. Sur la place du Manège et la place Charles II, au centre-ville, nous avons déjà prévu de planter des arbres. Il faut continuer dans cette direction."

La prochaine majorité pourrait dès lors se voir amputée de la compétence environnement, aujourd'hui contrôlée par Cyprien Devilers (MR), à qui on doit notamment les travaux de rénovation dans les parcs, qui a commencé sous cette mandature et devrait se poursuivre dans la suivante.

Ecolo, aujourd'hui envisagé comme un partenaire potentiel pour le pacte de majorité post-électoral, doit-il mal le prendre? Pas spécialement: les questions d'économie locale et de mobilité douce auraient bien besoin d'eux. Un camouflet au MR, qui gère la compétence depuis 2012? Là, c'est plus flou.