Les cousins avaient engrangé trois kilos lors de leur première récolte

Le 26 août dernier, les forces de l’ordre contrôlaient un véhicule suspect sur le parking de Leval-Trahegnies. Immédiatement, les policiers ont été frappés par la forte odeur de cannabis émanant de l’habitacle. Et effectivement, la fouille a permis de découvrir 5 grammes d’herbe sur le conducteur et 780 euros en liquide dans les chaussures du passager.

Forts de ce flagrant délit, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Jonathan A. dans la foulée. Bonne pioche : ils ont ainsi découvert une culture de cannabis de 114 plants, prête à être récoltée. « Je fumais 8 joints par jour et j’avais des dettes », a expliqué Jonathan. « Alors avec mon cousin Ludovic, on a eu l’idée de cultiver du cannabis pour se faire un peu d’argent. J’ai fourni ma maison et Ludo s’est occupé du matériel. La première fois, on a pu récolter 3 kilos et j’ai touché 3000 euros ».

Les cousins ont fini par se disputer et Jonathan affirme qu’il aurait laissé sa maison à Ludovic pour retourner chez sa mère. Ce dernier est lui aussi en aveux : « l’idée est commune. On a lancé la plantation à deux et on a partagé les bénéfices », a-t-il confirmé devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Au parquet, le substitut Verbrigghe avait requis des peines de prison, sans s’opposer au sursis, expliquant que les cousins avaient bien monté cette plantation et trafiqué le compteur électrique, vu la consommation élevée des lampes au sodium. Mes Signor et Sokolski, conseils des prévenus, avaient pour leur part sollicité une peine de probation autonome, estimant qu’il « s’agissait juste de jeunes consommateurs de cannabis qui ont fait des bêtises ».

Ce jeudi, le tribunal a relevé le caractère « professionnel » de la plantation et, pour éviter un sentiment d’impunité, opté pour une peine de travail. Jonathan écope ainsi de 300 heures alors que Ludovic est condamné à 240 heures. Ils sont également sanctionnés d’une amende de 8000 euros, mais avec sursis.