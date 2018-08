Le conducteur a été surpris par cette grande flaque qui s’est formée suite aux pluies.

Un automobiliste et son fils ont vécu une mésaventure saugrenue, ce lundi en fin de matinée. Alors qu’il circulait avec sa voiture sans permis dans la rue du Pont d’Arcole à Gilly, le conducteur a été surpris par une énorme flaque d’eau qui s’était formée sous le pont, suite à une averse intense. Le chauffeur a tenté de traverser la mare mais sa (très) petite cylindrée s’est retrouvée bloquée en plein milieu. Les deux occupants, qui avaient de l’eau jusqu’aux cuisses, n’ont pu ouvrir leurs portières et ont fait appel aux pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Mais avant l’arrivée de ceux-ci, le fils est parvenu à sortir par une fenêtre et a tout simplement poussé la voiturette pour la sortir de la flaque. Les sapeurs ont tout de même balisé l’endroit pour éviter pareille mésaventure à d’autres conducteurs téméraires. La Ville, elle, devrait penser à nettoyer les avaloirs…