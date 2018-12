Les actions des gilets jaunes visant les centres de distribution et les magasins dégénèrent, déplore vendredi Comeos.

Les camions doivent attendre des heures et des chauffeurs sont même agressés physiquement, dénonce ainsi la fédération du commerce, qui réclame l'intervention des autorités locales. La province de Hainaut est touchée depuis trois semaines par des actions de blocage des gilets jaunes. "Les camions transportant des denrées alimentaires sont priés de se ranger sur le côté et d'attendre des heures qu'on daigne les laisser passer. La nuit dernière, la situation a dérapé. Des chauffeurs ont été menacés et même agressés par des manifestants", fustige Comeos.

La police n'intervient pas, constate-t-elle. Or des actions fermes s'imposent d'urgence, selon Dominique Michel, administrateur délégué de la fédération. "Nous sommes confrontés à une spirale de la violence. Que doit-il encore se passer pour que les autorités locales interviennent efficacement contre les manifestants ?", s'interroge-t-il. "Les chauffeurs ne peuvent plus faire leur travail, subissent des intimidations et maintenant de la violence. Il faut agir !"