Le conducteur d’une Citroën qui circulait sur l’autoroute E42 en direction de Liège a perdu le contrôle de son véhicule, ce vendredi en fin d’après-midi, à hauteur de Courcelles. Peu avant le viaduc de Viesville, sa voiture est partie en embardée et a heurté la berme centrale avant de s’immobiliser entre les bandes de droite et centrale. La police fédérale de la route et les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place afin, notamment, de baliser les lieux. Deux blessés seraient à déplorer mais les forces de l’ordre n’ont pas désiré confirmer l’information. Le trafic a quant à lui été fortement perturbé puisque seule la bande de gauche est restée ouverte à la circulation, ce qui a engendré plus de cinq kilomètres de files.



© F.D



© F.D