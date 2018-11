Le mouvement citoyen a établi un barrage filtrant dans le zoning de Courcelles.





Ils bravent le froid pour se faire entendre et témoigner de leur ras-le-bol aux automobilistes qui entrent et sortent du zoning de Courcelles.

Le mouvement citoyen des Gilets Jaunes qui a ses sources en France est maintenant présent en Wallonie notamment Feluy où il y a eu des débordements et des dégradations.

Dans cette “révolte” courcelloise, on trouve 6 habitants de Gouy-lez-Piéton décidés à se faire entendre. Hélas, la violence à Feluy les a découragé. Certes, ils sont en colère mais ne veulent pas s’exprimer dans de telles conditions. Ils sont donc revenus chez eux insatisfaits avec l’envie de poursuivre un combat que d’autres menaient depuis le 17 novembre.

Spontanément, les 6 amis se sont tournés vers le zoning de Courcelles et ont été très vite rejoints par des dizaines de concitoyens.

Chaque jour, des centaines de camions et des véhicules privés s’y rendent pour livrer, enlever des colis ou simplement se rendre au bureau.

Courtois et le sourire aux lèvres ils n’en restent pas moins déterminés. Ils sont même soutenus par les commerçants locaux qui leur fournissent tantôt de la soupe tantôt des frites.

Malgré l’unité de l’équipe et une organisation très correcte, les revendications sont variées bien qu’elles tournent toutes autour du manque de reconnaissance en leur qualité de citoyens, d’électeurs ou simplement d’être humain.

En journée, les Gilets Jaunes sont une vingtaine. Ils sont assez jeunes, moins de la quarantaine. Il ne faut pas penser qu’ils sont sans emploi. Au contraire, une courcelloise aide-soignante de 30 ans explique : “je suis obligée d’avoir 2 emplois et dépense 300 euros par mois pour mon carburant. Mon mari fait les 3 pauses et on sait à peine payer les factures. Depuis que j’ai quitté de chez mes parents je ne suis jamais partie en vacances et ça fait 5 ans.”

Un autre jeune Gilets Jaunes est venu de Dampremy spécialement pour rejoindre le mouvement et manifeste depuis plus de 24 heures : “j’étais indépendant et je me suis fait saigner comme pas possible. On nous promet des choses mais rien ne vient ou alors c’est pour les plus nantis. Les politiques, on ne les voit qu’avant les élections. Je vis dans un quartier où les seuls travaux réalisés sont la réfection d’une route qui était pourtant en bon état. Pour jouer, les gamins n’ont qu’une cage en grillage et du tarmac.”

Dans le zoning, les patrons comprennent la situation et excusent volontiers le retard des travailleurs retenus dans le trafic.

Quand on parle d’usage de la violence où de dégradations de l’espace public la réponse de Jean-Marc, un des 6 de Gouy, est réaliste : “la violence entraîne la violence et alors qu’on est déjà à se plaindre qu’on est surtaxé je ne vais pas chercher à ce qu’on me prenne de l’argent en plus pour les dommages causés. “

Dans l’ensemble tous les automobilistes sont solidaires exceptés quelques-uns qui ne trouvent pas utile de ralentir à l’approche du barrage filtrant.

Révoltés et motivés les Gilets Jaunes tiendront tant qu’ils le pourront.