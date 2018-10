Une voiture s’est encastrée dans des barrières, juste à l’endroit où se trouvaient 40 enfants quelques secondes plus tôt.

Un drame a été évité de justesse, ce dimanche matin, à Courcelles. La 12e unité des scouts s’était réunie à la salle du Belvédère, située sur l’avenue Général De Gaulle. Vers 10h30, l’assistant d’unité, Rudy Lemaître aka « Wapiti » a fait rentrer la quarantaine d’enfants dans la salle, vu le grand vent qui soufflait à ce moment. Et alors que le dernier scout pénétrait dans le bâtiment, une Audi a déboulé sur l’avenue : pour une raison indéterminée, son conducteur en a perdu le contrôle et a dévié vers la droite pour s’encastrer dans les barrières, à l’endroit même où se trouvaient la troupe quelques secondes plus tôt.

© D.R. Par chance, aucun enfant n’a été touché mais le chauffeur de l’Audi a été sérieusement blessé. Pris en charge par les secours, il a été transporté en milieu hospitalier. La police locale de la zone des Trieux s’est quant à elle chargée du constat d’usage.