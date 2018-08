C’est à l’issue d’une réunion de six heures, mardi soir, qu’on a pu rencontrer une petite dizaine de participants au mouvement citoyen C + lancé par Éric Goffart et Mohamed Fekrioui, deux échevins CDH à Charleroi. Autour d’une table, agrémentée de quelques canettes et du futur matériel électoral (affiches, autocollants, accessoires siglés, etc.), ils se sont prêtés au jeu des questions/réponses, en oscillant entre enthousiasme, fébrilité et quelques bâillements - il faut bien reconnaître qu’il était 00h30 passées.