Marianne Poupart est une infirmière retraitée. À bientôt 67 ans et après une carrière à l’Hôpital Civil de Charleroi et à Vésale, la Marcinelloise continue de soutenir l’association Médecins Sans Vacances qui envoie chaque année des centaines de médecins, d’infirmières et de techniciens au Congo, Rwanda, Burundi, Bénin et Burkina Faso pour aider et former le personnel médical sur place.

Que faites-vous sur place ?