Les orages se sont abattus sur la région de Charleroi, jeudi en début de soirée.

La foudre a frappé deux maisons, à Lodelinsart et à Ransart. Les pompiers ont enregistré une trentaine d'interventions, essentiellement pour des tronçonnages. Des orages violents, avec des éclairs très rapprochés, se sont abattus sur le nord de Charleroi, ce jeudi en début de soirée. Selon le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, deux maisons ont été frappées par la foudre, l'une à la rue Terry Mouchon à Lodelinsart, l'autre à la rue des Vignerons à Ransart. Au total, une trentaine d'interventions ont été enregistrées, essentiellement pour des arbres et des branchages tombés sur la voirie. On ne déplore pas de blessé.