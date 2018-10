Le commerçant le plus célèbre de Belgique a installé 21 caméras, 2 alarmes et 5 boutons d'alerte après la tentative de racket qui a tourné au braquage il y a une semaine.

Didier Willot est le commerçant le plus célèbre du monde depuis une semaine. Son histoire a fait le tour du web et la tentative de racket qui a tourné au braquage a été relayée dans les plus grands journaux du globe: alors que des malfrats lui réclamaient 1.000€ par semaine et lui proposaient de vendre de la drogue à leur compte dans son commerce de cigarettes électroniques Vap&Go à Montignies-sur-Sambre (Charleroi), Didier n'a pas fléchi : "il est hors de question que je vous paie", a-t-il répondu aux gangsters venus le racketter. Et quand ils ont exhibé des armes pour le braquer, il leur a simplement répondu: "revenez plus tard, la caisse sera plus remplie à 18h30 que maintenant"... ce qu'ils ont fait, pile à l'heure pour être cueillis par les forces de l'ordre.

Ca, c'est l'histoire qui a tourné partout, dans le monde entier. Une visibilité inespérée pour un commerce qui a ouvert il y a moins de deux mois. "J'aurais préféré être connu pour autre chose, mais c'est sûr que ça me fait un coup de pub incroyable. J'aurai peut-être des cars de touristes chinois à la prochaine saison..." dit Didier Willot sur le ton de la plaisanterie. Sauf que depuis les faits, le commerçant carolo ne rigole plus. Voici pourquoi.

Vous étiez bien énervé sur le plateau de RTL dimanche.

"J'ai de quoi! Ce n'est pas la première fois que j'ai un commerce, mais c'est la première fois qu'on essaye de me racketter de la sorte. Quand j'ai été entendu par la police, ça a duré six heures... pour un braquage de 14 minutes à peine. On m'a demandé de dire ce qu'il s'était passé quasiment chaque seconde. Bon, tant mieux, il faut que les choses soient consignées quelque part, en détail. Sauf que quand c'était fini, j'ai dit que j'espérais que les huit malfrats seraient derrière les barreaux pour un bon bout de temps. Et on m'a répondu qu'ils étaient en fait déjà sortis... Ils sont chez eux, là, à jouer à la Playstation en fumant des joints avec leurs potes, tout ce qu'ils ont c'est un bracelet électronique. Waouw, bravo la prison cinq étoiles. On a parlé partout dans les médias d'une histoire belge, de malfaiteurs ridicules. Mais ce ne sont pas les gangsters qui sont ridicules, c'est le système judiciaire belge!"

Vous avez peur des représailles?

