Un tragique accident a endeuillé le site des barrages de l’Eau d’Heure, ce lundi après-midi.

La journée d’hier était magnifique et le soleil illuminait le domaine et ses lacs : bref, des conditions idéales pour les adeptes de sports nautiques en tous genres, et en particulier de jet-ski.

Un jeune Français de 24 ans avait donc rejoint le lac du Ry Jaune pour y pratiquer son activité favorite. Mais soudain, il est entré en collision avec un autre. Tout s’est passé non loin du Belvédère et du Jet Club Eau d’Heure, le lieu de rendez-vous de tous les passionnés de cette discipline.

Alertés, les pompiers de la zone de secours Hainaut-est, postés en prévention sur le site, sont arrivés rapidement sur place.

Les ambulanciers ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation. Mais malgré les efforts des secouristes, le jeune homme est décédé sur place.

La police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) s’est évidemment rendue sur les lieux du drame afin d’établir les circonstances exactes du crash. Le témoignage du second jet-skieur permettra peut-être de les éclaircir. Selon les secours, il se serait amusé à défier d’autres jet-skis en frontal. Le dernier "défi" se serait alors mal terminé.