La sexagénaire n'avait apparemment plus toute sa tête.

Un fait d'exhibitionnisme, qui s'est déroulé lundi soir au magasin Carrefour de Montigny-le-Tilleul, a été signalé au parquet de Charleroi. Vers 19h20, un garde de sécurité a surpris une dame de 65 ans en train de se masturber derrière les caisses du supermarché. Manifestement, la sexagénaire n'était pas ou plus en possession de tous ses moyens : elle était partiellement dénudée et semblait désorientée. La police locale de la zone Germinalt a été alertée et a pris l'intéressée en charge.