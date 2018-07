Patrice l’a aspergée d’essence parce qu’elle avait jeté le linge à la poubelle.

Cela faisait un certain temps qu’il y avait de l’eau dans le gaz entre Patrice (53 ans) et sa femme Carine. Depuis quelques mois, ce couple d’Erquelinnes multiplie les disputes. Le quinquagénaire affirme d’ailleurs être parti en vacances avec une amie afin d’apaiser les tensions…Pas sûr que cette escapade a eu l’effet escompté.

Toujours est-il que Carine est venue déposer plainte à la police, il y a quelques jours. Elle explique que Patrice lui a porté des coups le 11 juillet. Et que dimanche dernier, lors d’une nouvelle dispute, elle a décidé de jeter le linge sale à la poubelle. La réaction de son mari a été immédiate : il a empoigné un bidon d’essence et l’a aspergée.

Fort heureusement, Carine était loin de toute flamme et Patrice n’avait pas de briquet à portée de main. Il n’en a pas moins été interpellé par la police locale de la zone Lermes et déféré devant le juge d’instruction, ce mardi. L’intéressé a nié les coups à sa femme mais a reconnu le jet d’essence, sans aucune intention homicide. Il a néanmoins été inculpé de tentative de meurtre, mais laissé en liberté sous conditions…dont celle de ne plus entrer en contact avec sa femme.