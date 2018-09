Un incendie s'est déclaré dans une solderie d'Erquelinnes vendredi après-midi.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est et de Jeumont (France) sont descendus sur place. On ignore pour l'instant les causes du sinistre.

Le feu a pris vers 17h30 dans une solderie de plus de 250 mètres carrés, installée dans la rue Albert Ier à Erquelinnes, indiquent les pompiers. Le brasier a rapidement pris de l'importance et a nécessité le renfort de la caserne de Jeumont. Les hommes du feu sont pour l'instant à pied d'œuvre et tentent de circonscrire l'incendie.