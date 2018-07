Un individu a tiré sur le marié, sans doute avec un pistolet d’alarme.



Un mariage a bien failli tourner au bain de sang, ce samedi soir, à Fleurus. La fête se déroulait parfaitement dans une salle de l’entité, du moins jusqu’à ce que la mariée se dispute avec son ex, invité à la fête. Il avait été convenu que ce dernier reprenne leurs enfants communs mais comme celui-ci avait un peu trop bu, la mère des bambins a refusé qu’il reparte avec eux.



Énervé, l’ex-mari a quitté la salle en proférant des menaces. Or, vers une heure du matin, un inconnu a débarqué dans la salle en demandant à voir le marié. Il a alors sorti une arme de poing et a fait feu dans sa direction à deux reprises. Visiblement, il s’agissait d’un pistolet d’alarme puisque la victime s’en est sortie indemne.

L’auteur, lui, a pris la fuite mais a pu être identifié par les forces de l’ordre qui tâchaient de l’interpeller. L’ex-mari, lui, nie toute implication dans cette scène. L’enquête est en cours.