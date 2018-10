Deux véhicules se sont percutés vendredi après-midi sur l'autoroute E42 à hauteur de Fleurus.

Un 4X4 a fini sa course sur le flanc et une remorque a été impliquée, ce qui a obstrué les trois bandes de circulation. L'autoroute a été temporairement fermée, ce qui a provoqué d'importants embouteillages. Les faits sont survenus vers 17h00, dans le sens Mons-Namur, à hauteur de la sortie vers Fleurus. Pour une raison encore indéterminée, un 4X4 et un autre véhicule sont entrés en collision.

A la suite de ce choc, le tout-terrain a versé sur le flanc. Une remorque s'est également retournée. Selon les secours, un seul blessé léger est à déplorer mais les trois bandes de circulation ont été obstruées, ce qui a convaincu la police fédérale de la route à fermer temporairement l'E42 vers Namur, en instaurant des déviations. Près de 10 kilomètres de files se sont formés. Des ralentissements ont également été constatés dans l'autre sens.