Olivier Lenoir, la victime, a reçu une vingtaine de coups de couteau.

Un crime sanglant a été commis au sein des Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, lundi vers 23 heures. Olivier Lenoir, un habitant de Mellet qui travaillait depuis plusieurs années dans cette filiale de Thy-Marcinelle spécialisée dans la fabrication de treillis soudés, a été poignardé à une vingtaine de reprises.

Selon des collègues, la victime avait pris la pause de nuit vers 22 heures. "Il est arrivé normalement, sans montrer une inquiétude particulière et s'est installé sur sa machine pour aller travailler à son poste, comme d'habitude", indique l'un d'eux. "Peu après 23 heures, je l'ai vu arriver vers le bureau où je me trouvais. Son bleu de travail était ensanglanté et il s'est effondré presque aussitôt. J'ai cru à un accident et nous avons appelé les secours. Il n'a rien dit avant de perdre connaissance".

Pris en charge par les ambulanciers, Olivier Lenoir est malheureusement décédé de ses blessures. L'hypothèse criminelle ne faisant aucun doute, le parquet de Charleroi et le juge d'instruction sont descendus sur les lieux durant la nuit. Un suspect a d'ores et déjà été interpellé par les forces de l'ordre. Il s'agirait de P.L., également ouvrier au sein des Tréfileries de Fontaine-l'Evêque. Il est en aveux, mais pour l'heure, on ignore tout du mobile.