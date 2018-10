Andrew a mené une expédition punitive contre son beau-père qui battait sa maman.

Andrew avait tout juste 18 ans, le 3 décembre 2015, lorsqu'il a décidé de donner une bonne leçon à son beau-père Claudy. Le gamin en avait ras-le-bol d'être témoin des violences conjugales dont sa maman était victime. Alors, sous l'effet de l'alcool, il a monté une expédition punitive avec trois copains rencontrés dans le parc de Charleroi pour se rendre à Fontaine-l'Evêque. Roué de coups de poing, de pied, de chaise et même de bac de bière, Claudy a passé un sale quart d'heure. Et quand les quatre jeunes ont quitté les lieux, ils ont emporté la Peugeot 206 appartenant à son frère.

Evidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que la police identifie le commanditaire. Andrew s'est d'ailleurs livré quelques jours plus tard en reconnaissant immédiatement les faits et en expliquant avoir voulu venger sa mère. Pour ce qui est des complices, les enquêteurs ont eu plus de mal : seul Sacha, grand ami d'Andrew, figurait à ses côtés sur le banc du tribunal correctionnel de Charleroi. Le jeune homme s'est effectivement fait pincer au volant de la Peugeot 206 volée. « Andrew avait dit que je pouvais la conduire. J'étais d'ailleurs en train de la ramener à sa maman », a-t-il expliqué aux policiers tout en prétendant que, le jour du règlement de comptes, il était à l'entrainement de foot. « Sauf que le juge d'instruction a fait vérifier cet alibi et que l'entraînement en question avait justement été annulé », a expliqué le substitut Lafosse qui poursuit Andrew et Sacha pour coups et blessures, ainsi que vol avec violence de la voiture. Vu la gravité des faits le magistrat a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis.

Me Gras, conseil d'Andrew, a rappelé le contexte de cette expédition punitive. « Oui, sous l'effet de l'alcool, il s'est monté le bourrichon. Il faut comprendre qu'il voyait sa mère se faire frapper quotidiennement. Mais il est clair qu'on ne se fait pas Justice tout seul. Quant au vol de la voiture, l’occasion a fait le larron. C’était une manière supplémentaire de punir son beau-père. Il n'avait aucune intention de conserver ce véhicule ». En vertu du jeune âge d'Andrew et de son absence de casier judiciaire, Me Gras a sollicité une peine de travail. A la défense de Sacha, Me Gastelblum a plaidé l'acquittement. Certes, la soeur d'Andrew a déclaré qu'il faisait partie de l'équipée. « Mais c'était juste l'avis d'une ado de 12 ans, pas une certitude », a précisé l'avocat. « D'ailleurs, elle s'est rétractée par la suite. Et la victime, qui le connait pourtant bien, ne l'a pas reconnu ». Jugement dans un mois.