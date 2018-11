Un habitant de Fleurus avait lancé mari un appel sur son mur Facebook, incitant à se retrouver sur le site de Feluy pour le bloquer, dans le cadre des manifestations « gilets jaunes ». Ses messages incitaient notamment à « ne pas y venir avec femmes et enfants » et à « ne pas se laisser faire », en appelant à « mettre le feu ».



La police fédérale a réagi, mardi, et l’individu a été interpellé, et déféré au parquet de Charleroi, où son dossier a été mis à l’instruction, pour corréité de rébellion armée et en concertation, d’entrave méchante à la circulation, et de dégradations. Il a été renvoyé dans les heures qui ont suivi devant le juge d’instruction, avec, de la part du parquet, une demande de placement sous mandat d’arrêt.

Après l’avoir entendu, le juge d’instruction l’a cependant laissé en liberté, mais avec des mesures alternatives, lui interdisant notamment d’encore faire usage d’internet pour lancer ses appels.

Il n’empêche : la nuit de mardi à mercredi, comme on l’a vu, Feluy a été bloqué, et des dégradations ont été menées, aux alentours du site et aux abords de l’a E42. Et c’est dans la même ambiance dégradée qu'une équipe de la RTBF a été prise à partie et menacée par des « gilets jaunes ».