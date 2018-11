Le parquet a requis jusqu'à 6 ans de prison pour ce trafic international.



C'est un armurier allemand qui a tiré la sonnette d'alarme en 2015. Depuis un certain temps, il recevait des commandes suspectes de Pierre S., un Carolo qui importait des armes diverses telles que des Glock, des Sauer, des fusils de chasse, à pompe ou de tir sportif. Sa dernière demande avait de quoi interpeller : Pierre S. voulait acheter 81 armes d'un coup alors qu'il n'était pas répertorié comme revendeur.

Via Interpol, la police judiciaire fédérale de Charleroi a donc ouvert une enquête et placé l'intéressé sur écoute. Bien vite, il est apparu que le suspect travaillait avec d'autres individus. Christophe W., son beau-fils, réceptionnait les colis alors qu'Anthony C., le voisin, jouait le rôle de commercial et écoulait les marchandises depuis son garage de Couillet. Les acheteurs présumés ? Anthony S. et Sany W., membre des Hell's Angels chez qui la plupart des armes auraient été écoulées...

Au total, sept personnes étaient convoquées ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Malgré l'écoulement du temps, la substitut Samain a relevé l'extrême gravité des faits : « N'oublions pas qu'en janvier 2015, la France était frappée par plusieurs attentats. Sur les 384 armes commandées par cette organisation criminelle, 268 sont toujours dans la nature. Leur numéro de série était limé, ce qui sous-entend qu'elles étaient destinées à la grande criminalité. On en a d'ailleurs retrouvé chez des barons de la drogue carolos ou dans un réseau de traite des êtres humains aux Pays-Bas ». Selon le Ministère public, c'est grâce à des faux grossiers que ces commandes ont pu être passées. « Pierre S. a commencé par un achat tout à fait légal, à l'aide d'une licence obtenue auprès de la Région Wallonne. Puis, il a falsifié à 45 reprises ce document signé par Rudy Demotte, alors qu'au moment des faits, celui-ci n'était même plus Ministre-président. Vu la gravité des faits, je requiers 6 ans fermes pour Pierre S., le dirigeant, et 5 ans pour ses plus proches complices ».

Malgré l'ampleur du trafic, le profil des prévenus reste atypique : un maçon, un chauffagiste, un mécano, un vendeur de stores... Pas des truands avec des casiers à rallonge. Interrogés, les prévenus sont quasi tous passés aux aveux. « J'aime les armes. Je suis tombé dans une spirale », explique Pierre S.. « C'était pour l'appât du gain », concèdent Anthony C. et Christophe W. qui eux aussi plaident le sursis.

Seul Sany W. nie et affirme n'avoir jamais revendu que des pièces d'airsoft. Or, le parquet estime avoir des écoutes probantes et assure qu'il a avancé 14.000 euros pour la dernière commande. Jugement le 17 décembre.





Photo d'illustration