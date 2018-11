Une quinzaine d'agents ont été immédiatement déployés. "Les deux appels nous ont signalé que des migrants étaient sortis par le toit de la remorque du camion roumain après qu'il se soit arrêté en entendant des bruits suspects dans sa cargaison", précise-t-on à la zone Botha. "Quasi toutes nos forces disponibles ont été envoyées pour fouiller les lieux."

Une petite demi-heure plus tard, les policiers avaient mis la main sur les huit migrants qui se cachaient dans les environs. La procédure prévoyant une audition puis un renvoi vers le centre Fedasil de Steenokkerzeel, c'est ce qui a été fait. "Evidemment, avec la barrière de la langue et l'absence de documents, on ne sait pas à 100%, mais il semble s'agir d'Erythréens, d'après leurs dires, qui ont embarqué dans le camion probablement pour se diriger vers l'Angleterre."

Le camion, lui, se dirigeait vers Paris. "C'est souvent au petit bonheur la chance, ils se faufilent où ils peuvent en espérant arriver à la côte."

Il semblerait que les huit migrants soient montés dans le camion à hauteur de Spy (Jemeppe-sur-Sambre), en faisant un trou dans la bâche de la remorque durant la pause nocturne du chauffeur roumain sur une aire de repos. "Ce chauffeur avait déjà appelé la police à Spy, à 2h50 du matin. Il a demandé au WPR envoyés sur place de desceller sa remorque, mais ça n'a pas été fait, pour une raison inconnue."

Les agents de la police locale Botha ont pu réintégrer leur poste à 18 heures, au retour du centre Fedasil. "Ce genre d'événement a toujours un impact sur le fonctionnement de la zone, il faut généralement prévoir deux policiers par personne. Mais tout s'est bien déroulé, l'organisation mise en place localement a permis de gérer la situation correctement."





