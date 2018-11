La bousculade après la défaite a débouché sur des séquelles durables pour la victime.



Une simple bousculade peut parfois avoir des conséquences graves. Philippe ne voulait probablement pas fracturer le radius de son adversaire lorsqu'il l'a repoussé, en 2014, dans un café de Leval-Trahegnies. Quatre ans plus tard, il répond de coups et blessures volontaires devant le tribunal correctionnel de Charleroi et risque deux ans de prison.

Ce soir-là, Philippe avait proposé une partie de billard à un client du troquet. Et l'adversaire s'est montré plutôt coriace : « Il l'a battu à plates coutures en remportant les quatre parties », explique Me Basselier, l'avocat de la partie civile qui réclame aujourd'hui 2000 euros de dommages provisionnels et 1500 euros de préjudice moral à Philippe. « Après cette victoire écrasante, mon client est sorti fumer et a été rejoint par le prévenu qui l'a agressé par derrière et projeté violemment au sol. Il s'est brisé le radius, ce qui a eu des conséquences importantes pour lui, puisqu'il exerce la profession de boucher. Il a sombré dans la déprime et n'a pu travailler durant plusieurs mois ».

Pour le substitut Dufrasnes, la culpabilité de Philippe ne fait pas un pli. Le prévenu a d'ailleurs accepté d'indemniser la victime. « Mais il n'a jamais répondu à la médiation pénale proposée par le parquet, ce qui a entrainé des poursuites correctionnelles. Même s'il n'a sans doute pas désiré les conséquences, son acte était volontaire. En agissant de la sorte, il a accepté de blesser son adversaire ». Au terme de son réquisitoire, le ministère public a requis le minimum de la peine, soit 2 ans de prison, vu l'écoulement du temps.

Me Lanvend'Homme, conseil de Philippe, a pour sa part sollicité l'acquittement sur base de la légitime défense. « Il a toujours expliqué que la partie civile l'avait bousculé en premier et qu'il n'avait fait que la repousser. Soit un acte proportionnel à l'agression. Mon client fait 1 mètre 65 et pèse 45 kilos tout mouillé. Même s'il a déjà été condamné pour des petits faits, ce n'est pas un bagarreur ».

L'affaire a finalement été mise en continuation. D'une part pour joindre le casier judiciaire de Philippe au dossier et d'autre part, en espérant que le prévenu et la partie civile daignent se présenter à l'audience, histoire d'en savoir plus sur le déroulement des faits. Ce n'est toutefois pas gagné : le prévenu ne sait ni lire, ni écrire, ce qui complique les relations avec la Justice malgré toute la bonne volonté de son avocat.