Il a suffi de quelques conversations sur Facebook pour que Kévin, 22 ans, embobine une adolescente de sept ans sa cadette et parvienne à ce qu’elle se dévoile devant sa webcam. Au fil des jours, il est devenu de plus en plus exigeant, réclamant des actes sexuels dont il se délectait de l’autre côté de l’écran. Et quand la jeune fille a voulu tout arrêter, Kévin s’est montré menaçant : "Je vais tout balancer en public sur Facebook" , lui a-t-il écrit.

Fort heureusement, la victime de 15 ans a eu la bonne réaction en déposant plainte. Aux enquêteurs Kévin a déclaré qu’elle lui avait menti sur son âge et qu’elle était en passe de fêter son 17e anniversaire. Mais le juge d’instruction ne l’a pas cru et l’a inculpé d’incitation à la débauche sur une mineure de moins de 16 ans, ce dont il devait répondre, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

Pour le parquet , le profil du prévenu reste inquiétant. Lorsqu’il était lui-même mineur, il a violé deux enfants en bas âge, ce qui dénote une certaine perversion. Voilà pourquoi la substitute Broucke a requis une peine de quinze mois de prison, sanction déjà prononcée par défaut contre Kévin, qui y faisait opposition.

Me Jean-Edmond Mairiaux, son avocat, a souligné la faible différence d’âge entre son client et la victime et estime qu’il a pu être trompé sur l’âge de la jeune fille par la seule entremise d’un profil Facebook. Kévin ayant déjà fait l’objet d’une peine de travail pour d’autres faits, Me Mairiaux a sollicité le minimum de la peine, soit douze mois de prison avec sursis total.

Jugement le 27 novembre.