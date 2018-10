Fabrice, un Carolo d’une quarantaine d’années, est actuellement en prison. Il y a peu, le tribunal correctionnel de Charleroi l'a condamné par défaut à un an ferme, jugement contre lequel il a fait opposition ce lundi.

En avril 2017, son ex lui a envoyé une photo d'elle en sous-vêtements, sans doute pour l’inciter à renouer. Mais Fabrice s'est empressé de la poster sur Facebook, comme photos de profil et de couverture. Au grand dam de l'intéressée qui ne pensait pas qu'elle se retrouverait affichée publiquement sur les réseaux sociaux en petite tenue, avec les commentaires graveleux en prime. « Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste demander l'avis de mes amis », s'est défendu maladroitement Fabrice à l'audience. « Et puis, c'était propre, comme le catalogue des 3 Suisses ! »

Ces propos ont fait bondir la substitut Dutrifoy qui rappelle que les mannequins dudit catalogue sont consentantes et même payées pour poser. A cette prévention, le parquet ajoute celles de rébellion et d'outrages à l'égard de plusieurs policiers carolos. Appelés pour un différend chez Fabrice, ces derniers ont fait l'objet d'insultes et de menaces plutôt corsées. « Vos femmes doivent se faire à l'idée de ne plus vous revoir. Je vais venir avec 15 Turcs et des kalachnikov pour en tuer 40 d'entre vous, quitte à prendre une balle », s'est-il exclamé à l'époque, 9 mois après l'attentat à la machette de Charleroi, tout en traitant les inspecteurs de « débiles » et de « Bourvil ». Bref, pour la magistrate, il n'est pas question de revoir la peine d'un an à la baisse, d'autant que Fabrice s'était vu proposer une médiation pénale et qu'il n'a jamais respecté les conditions. En outre, il dispose déjà de 5 pages de casier judiciaire, avec un échantillon quasi exhaustif du code pénal dont une peine de 6 ans de prison en 2003 et une course-poursuite avec la police, preuve qu'il a quelques soucis de respect envers les forces de l'ordre.

Me Marie-Cécile Deprez, conseil de l'intéressé, n'a pas contesté les faits reconnus par son client. L'avocate a toutefois constaté que celui-ci avait écopé d'une peine de 24 mois en 2015 et que les préventions évoquées ce lundi pouvaient être absorbées par cette condamnation. Jugement le 5 novembre.