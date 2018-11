Jonathan, la petite trentaine, comparaissait mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Face à lui, un jeune homme qui l’accuse de l’avoir tabassé suite à une altercation en voiture, et le ministère public, qui lui reproche d’avoir fracassé la mâchoire de sa compagne. Jonathan admet "qu’il s’est peut-être passé quelque chose avec sa compagne" , mais qu’il ne sait pas. Qu’il ne sait plus. "J’avais bu, j’ai déconné." Par contre, il nie en bloc avoir tabassé qui que ce soit d’autre.

Les premiers faits se sont passés entre Pont-à-Celles et Courcelles. D’après la victime, Jonathan serait sorti avec deux copains de sa voiture suite à une altercation sur la route. Ils auraient commencé à la taper dans sa BMW, l’obligeant à sortir, avant de la ruer de coups. "Tout s’est passé très vite, mais il a vu une Opel Corsa et il a relevé l’immatriculation. Tout est corroboré par sa compagne, qui était dans la voiture durant tout le passage à tabac" , a pesté Me Balsarini, de la partie civile. Jonathan nie tout : son père avait bien une Opel Corsa et la plaque correspond, mais la voiture était dans le garage ce jour-là et elle n’en a pas bougé. "Je suis désolé que monsieur se soit fait tabasser, mais ce n’était pas par mon client" , a répliqué Me Dallons à la défense, qui demande l’acquittement.

L’autre aspect du dossier concerne les coups violents portés à sa compagne, une SDF, et à son gamin d’un an, qui créchaient avec lui chez ses parents à Gilly. "Il lui a fracassé la mâchoire et, comme si cela ne suffisait pas, il a continué des mois après à lui envoyer des SMS de menace" , a expliqué le ministère public, par la voix de Me Bouillier, qui requiert un emprisonnement avec sursis. Il lui a notamment envoyé que "sa mâchoire, ce n’était rien comparé à quand il allait lui ouvrir le crâne".

"J’avais bu, je ne me souviens pas" , a simplement répondu Jonathan. "C’était un petit dérapage, on est toujours ensemble." Son avocat demande la suspension : même si rien n’excuse le comportement du jeune homme, il peut s’expliquer par la relation toxique qu’il entretient avec cette SDF. "C’est un brave garçon qui s’est battu toute sa vie pour travailler, et ici il a décroché un CDI." Jugement le 8 décembre.