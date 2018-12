Jason ne supportait plus les larmes de son bébé.





La scène, il y a un an presque jour pour jour, aurait pu se terminer de manière beaucoup plus dramatique encore, quand Jason a saisi un marteau pour en frapper sa compagne Coralie. Elle était enceinte de six mois, et elle a eu le réflexe de bouger, juste avant le coup : c’est au coude qu’elle a été touchée, et il n’a pas été question, à ce moment-là, de l’hospitaliser.

Ce n’était qu’une scène après de nombreuses autres, qui se répétaient apparemment depuis deux ans, et qui laissaient des traces sur le corps de Coralie : sa mère les avait constatées et avait alerté la police. Le jour de la scène la plus grave, Jason avait pété un câble, parce qu’il n’en pouvait plus d’entendre pleurer le premier enfant du couple, un bébé de 13 mois. Ce qui lui était tombé sous la main, c’était ce marteau, transformé en arme, avec les conséquences infiniment plus tragiques encore que cet accès de colère aurait pu avoir.

A l’audience, Coralie ne s’était pas constituée partie civile. Mais depuis lors, le couple s’est désuni. Le parquet avait souligné la gravité de cette forme d’agression conjugale, et les risques de récidive que présentait Jason, compte tenu de son caractère violent. La substitute avait requis une peine de 37 mois de prison. La défense, elle, avait fait valoir que Jason avait mis un terme à sa consommation de cannabis, et avait demandé une peine de travail ou une peine assortie d’un sursis probatoire. C’est ce qu’a décidé le tribunal, en condamnant Jason à deux ans de prison, mais avec un sursis probatoire de trois ans. Et parmi les conditions figure la nécessaire gestion de sa violence, par le biais d’un suivi psychologique.