Le parquet a requis 2 ans de prison contre Gaëtan et Lionel qui ont traîné un policier sur 10 mètres.



La nuit vient de tomber, le 3 février 2016, lorsqu'un inspecteur de l'ORA (brigade des stups de la police locale carolo) remarque une camionnette suspecte dans un recoin sombre de la rue de l'Eglise à Montignies-sur-Sambre. Le policier prévient deux collègues afin de procéder au contrôle. Entretemps, une BMW s'approche et se gare derrière la Peugeot Partner. Bref, pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute : une vente de produits stupéfiants va se produire sous leurs yeux. Ils décident donc d'intervenir.

Selon Me Schonnartz, qui s'est porté partie civile pour les policiers devant le tribunal correctionnel de Charleroi, ceux-ci ont actionné le gyrophare bleu et revêtu leurs bandeaux fluos. « Ils se sont signalés et l'un des inspecteurs a ouvert la portière du conducteur. C'est alors que le passager s'est écrié : « trace, trace » et que le chauffeur a fait marche arrière avant de démarrer en trombes, traînant l'un des policiers sur une dizaine de mètres ». Me Schonnartz est formel : Gaëtan et Lionel, les occupants de la Peugeot Partner, ont voulu échapper à tout prix au contrôle, ce qui a engendré, pour le policier, une entorse sévère au poignet et des blessures au genou.

Mais Gaëtan, le chauffeur, avance une toute autre version. « J'ai croisé Lionel par hasard et j'ai voulu prendre des nouvelles de son frère qui était en prison », a-t-il expliqué. « Je n'ai pas compris qu'il s'agissait de policiers. Ils ne se sont pas annoncés ! Un mois plus tôt, j'avais été victime d'un vol avec violence. J'ai cru qu'on m'attaquait à nouveau et j'ai pris peur". Lionel, lui, explique avoir rencontré Gaëtan parce qu'il lui devait 2000 euros. Bref, des versions contradictoires que n'a pas manqué de relever le parquet qui constate aussi que 4 grammes de cannabis ont été retrouvées dans la BMW de Gaëtan. « S’ils ont cru à un carjacking, pourquoi partent-ils avec l’utilitaire en laissant la BMW sur place, non verrouillée », a précisé la magistrate qui requiert 2 ans de prison, avec sursis éventuel pour les deux lascars.

Me Bouchat, conseil de Gaëtan, a sollicité la suspension du prononcé, estimant que la version de son client restait crédible. « Il a un travail et n’a pas de casier. Ce n’est pas un bandit », a ajouté l’avocat. Pour Me Khoulalène, qui a plaidé l'acquittement pour Lionel, l'intervention s'est réalisée « à chaud » et en une fraction de seconde, ce qui pourrait expliquer une imprudence policière. Jugement le 15 octobre.