Pascal, 52 ans, n’a pas vraiment le physique de George Clooney. Et encore moins la classe, lorsqu’il s’agit de séduire une dame. Ce vendredi, cet habitant de Momignies comparaissait pour trois outrages publics aux mœurs, commis entre avril 2017 et janvier dernier. Avec pour victime, la pompiste de Macquenoise sur qui il fantasmait un peu trop.

À trois reprises donc, le quinquagénaire s’est adonné à l’onanisme devant les caméras de surveillance de sa victime. La première fois, il s’est "secoué" en soirée devant la station-service et n’a pas hésité à laisser son numéro de téléphone dans la boîte aux lettres de l’objet de ses fantasmes, au cas où sa technique de drague "bonobo" fonctionnerait. "Lors des deux autres scènes, il est allé jusqu’à la porte de ma cliente pour faire ses singeries. Il a sonné à plusieurs reprises pour qu’elle ouvre", a plaidé l’avocat de la partie civile qui réclame 1.000 euros, vu les dommages moraux engendrés par les activités masturbatoires du prévenu. "Elle n’osait plus sortir de chez elle. Elle faisait appel à son mari à chaque fois qu’elle fermait la station-service."

Pour la substitut Dutrifoy, la répétition des outrages nécessite un rappel à l’ordre ferme du tribunal. "À chaque fois, la police l’a sermonné. Il s’est excusé mais a aussitôt recommencé", a noté le parquet qui sollicite une peine d’un an de prison, avec un sursis probatoire.

Me Delvallée, conseil de Pascal, concède que l’exhibitionnisme de son client est interpellant. "Il n’utilise pas son état d’imprégnation alcoolique comme une excuse", a plaidé l’avocat. "Mais il a pris conscience de ses dérives, déjà bien avant le procès. Il a entamé un suivi chez un spécialiste des infractions à caractère sexuel et participe aussi à des thérapies de groupe." Au terme de son intervention, Me Delvallée a sollicité une suspension probatoire du prononcé. Jugement dans un mois.