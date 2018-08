Le feu a été bouté dans des anciennes dépendances des chemins de fer.

Un incendie a provoqué d’importantes perturbations, ce samedi en fin d’après-midi, sur le R9 de Charleroi. Le feu a vraisemblablement été bouté dans des anciennes dépendances des chemins de fer, le long de la chaussée de Bruxelles, non loin des établissements Delbrassine à Dampremy.



Selon les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, une ancienne cuve à mazout dans laquelle se trouvait encore des hydrocarbures, ainsi que des vieux pneus, ont pris feu, dégageant une colonne de fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs décidé de fermer partiellement le R9, et en particulier la bretelle de sortie vers Dampremy. Les hommes du feu sont descendus sur place et ont rapidement éteint les flammes. Il s’agit du deuxième incendie au même endroit en une semaine.