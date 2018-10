Un incendie s'est déclaré au sixième étage d'un immeuble du centre de Charleroi, ce mercredi matin.

On ne déplore pas de blessé. Un sinistre similaire s'était déjà produit en juin dernier. Une altercation entre squatteurs pourrait être à l'origine du brasier. Le feu a pris au sixième étage d'un immeuble à appartements du boulevard Bertrand à Charleroi, ce mercredi vers 08h20, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Le bâtiment a été rapidement évacué par les forces de l'ordre et aucune victime n'est à déplorer. Descendus sur place, les hommes du feu se sont rendus maîtres du brasier et ont pu limiter les dégâts matériels alors qu'à leur arrivée, les flammes sortaient déjà des fenêtres.

Selon des témoins, l'origine du sinistre pourrait être criminelle et due à une altercation entre squatteurs. En juin dernier, le feu s'était déjà déclaré dans cet immeuble, pour des causes relativement similaires.





