L’acte de désespoir d’un seul individu a bien failli causer la mort de plusieurs personnes, mercredi soir à Châtelet. Jean-Marc, un habitant de la rue du Calvaire, a voulu mettre fin à ses jours en incendiant son appartement, sans réfléchir aux conséquences dramatiques pour ses voisins.

Il était un peu plus de 23 heures lorsque les faits se sont produits. "Je revenais d’un spectacle quand j’ai aperçu une lueur lancinante derrière les vitres de ce bâtiment au coin des rues du Calvaire et Sainte-Barbe, explique Frédéric Ngom. Je me suis arrêté et j’ai constaté que, comme je le craignais, il s’agissait bien de flammes. Un autre témoin m’a rejoint, m’expliquant que l’occupant venait de lui dire qu’il allait se suicider en mettant le feu. À deux, on a tenté de défoncer la porte, mais elle ne s’est jamais ouverte. On a crié à l’occupant de grimper à l’étage et de se poster sur le balcon. Il était visiblement sous influence et, manifestement, les premières flammes lui ont ôté toute velléité suicidaire."

Tout en prévenant les secours, Frédéric et le riverain ont tout fait pour sauver Jean-Marc du brasier qui gagnait le premier étage. "L’incendie prenait de l’ampleur. On lui a dit de sauter du balcon. On était prêts à le réceptionner. Mais il était complètement hagard. Finalement, il s’est décidé à bouger et s’est aidé d’un poteau de signalisation pour se laisser glisser jusqu’à la terre ferme. Les flammes étaient en train de tout dévorer alors nous avons prévenu les voisins qui sont sortis de chez eux pieds nus, en peignoir. Une dame pensait d’ailleurs que nous faisions du tapage avant de s’apercevoir du danger."

Pompiers et police locale sont finalement arrivés sur place et ont poursuivi l’évacuation des bâtiments. Vu la présence de bonbonnes de gaz, il y avait effectivement un risque d’explosion. Sermonné par les policiers, Jean-Marc a été transporté en milieu hospitalier pour soigner sa légère intoxication. Ce jeudi, il a été déféré devant le parquet de Charleroi qui a ouvert un dossier d’incendie volontaire d’un bâtiment occupé, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis la nuit. En clair, l’une des plus graves infractions du Code pénal, étant donné les conséquences dramatiques que ce geste aurait pu avoir. Il est aujourd’hui sous mandat d’arrêt.