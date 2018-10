Le poulain souffre d'une profonde blessure alors que la jument, elle, a dû être euthanasiée

C'est un nouveau cas de maltraitance animale qui a été mis au jour par la SPA de Charleroi, ce jeudi, à Jemeppe-sur-Sambre. Cette fois, ce sont des équidés qui ont été victimes d'un manque total de soin, au point que l'un d'eux a dû être euthanasié.

© D.R.



En collaboration avec les services de Police et grâce àl'intervention rapide de l'UBEA, les inspecteurs du refuge carolo ont ainsi procédé à la saisie d'un poulain tout juste âgé d'un an. Celui-ci était particulièrement maigre et portait une énorme blessure sur la joue ainsi que sur le dessus de la tête. Un cratère sanguinolent, probablement dû à un abcès non soigné, qui était d'ailleurs déjà rempli d'asticots et dont une odeur épouvantable se dégageait.

« La veille, nous nous sommes déjà rendus chez le propriétaire pour une jument maigre qui présentait une blessure au genou. Après une longue discussion entre la police, l'UBEA ainsi que le vétérinaire de cette personne, une euthanasie a finalement été décidée pour mettre un terme à l'énorme souffrance que ce pauvre cheval devait endurer. Tous les jours, il fallait la relever et après un énième examen, son genou n'était malheureusement plus récupérable », indique la SPA sur sa page Facebook.

© D.R.



Le poulain, lui, est à présent en sécurité et recevra les soins nécessaires à son rétablissement avant, sans doute, d'être mis à l'adoption et de retrouver un foyer où il sera chouchouté par un véritable ami des animaux. F.D.