Un dj-set Kid’s Club pour les enfants carolos, une BD avec Charleroi pour toile de fond. Kid Noize a du pain sur ses platines.





Comment est né ce projet de spectacle réservé aux enfants ?

On s’était rendu compte que lorsqu’on faisait des dates en journée, il y avait beaucoup d’enfants. Mes heures de base se situent en général entre 23 heures et 2 heures du mat’. On a voulu répondre à une forte demande. Ce n’est pas le premier Kid’s Club. En 2017, nous avions rassemblé 1500 enfants sur deux dates, déjà à l’Eden. C’est ouvert aux parents, mais tout un espace face à la scène est pour les enfants, certains sont très jeunes, ça commence à cinq ans.

Qu’est-ce qui les attire dans votre musique ?

Le personnage Kid Noize les amuse déjà beaucoup. Mais attention, ce n’est pas un programme construit exclusivement pour les enfants, c’est un vrai spectacle de Kid Noize. Je ne les infantilise pas, ils comprennent parfaitement ce que [...]