Il soupçonnait son épouse d’avoir un amant : il l’a poignardée avant de s’en prendre à l’amant supposé.

Tout s’est passé en plusieurs étapes, mardi matin. La première a eu lieu rue de la Science, à Charleroi, dans l’appartement où Ahmed vivait avec son épouse et leurs trois enfants. Visiblement, une violente dispute y a eu lieu, au sein du couple. Ahmed l’a conclue en portant plusieurs coups de couteau à son épouse.

Sans doute convaincu qu’elle avait un amant et qu’il devait payer lui aussi, il est alors parti dans le quartier de la Ville-Basse, à l’école de Bosquetville, près de la piscine Helios, où il pensait s’en prendre à cet amant supposé. C’est également là qu’il a déposé ses trois enfants.

Là encore, une dispute a éclaté, entre Ahmed et celui qu’il pensait être son rival, qu’il a frappé de plusieurs coups de couteau, même si le malheureux a tenté de se défendre. La scène s’est passée au grand jour, en présence de plusieurs témoins.

Cela fait, Ahmed s’est dirigé vers la tour de police, pour s’y constituer prisonnier. La police a alerté les services de secours, qui se sont rendus à la rue de la Science, à l’appartement dont Ahmed avait fermé la porte. Ils y ont trouvé l’épouse inanimée, un couteau planté dans le corps. Elle a été admise au service des urgences de Marie Curie, et plongée dans un coma artificiel. Quant au blessé de l’école de Bosquetville, il a été hospitalisé, lui aussi.

Ahmed, aussitôt privé de liberté, a été inculpé de tentative de meurtre en ce qui concerne son épouse, et de tentative d’assassinat, pour ce qui concerne la deuxième victime. Il a été placé sous mandat d’arrêt et doit comparaître ce vendredi en Chambre du conseil, en vue d’une probable prolongation de son mandat d’arrêt.