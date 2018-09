Les verts courcellois ont eu la surprise de découvrir l’affiche de Gianni Galuzzo (tête de liste PS) collée sur la tête de Tim Kairet. Le surcollage est monnaie courante, sauf quand il s’agit d’un candidat de Fontaine-l’Évêque affiché sur un panneau public à Courcelles : là, rien à voir !

Le commentaire ajouté sur la photo figurant sur Facebook invite pourtant à la plaisanterie : "Non, Monsieur Galluzo, on ne surcolle pas ! Même s’il n’y a plus la moindre place à côté… (et que vous n’êtes pas dans la bonne commune lol)."

L’intéressé se trouve fort gêné devant cette image de lui. "Je ne sais pas qui a fait cela et je m’en suis excusé sur les réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent savent que je n’aurais jamais demandé à mon équipe d’agir de la sorte. Je n’aurais peut-être pas dû laisser un stock d’affiches à la Maison du peuple. Apparemment je n’y ai pas que des amis."

Ce qui pourrait rester simplement cocasse l’est beaucoup moins quand Noël Van Kerckhoven (NdlR : candidat tête de liste Union des bourgmestres) retrouve ses panneaux surcollés par les affiches des candidats PS dans des propriétés privées, ainsi que ses propres tracts avec des croix gammées.

Là encore Gianni Galluzzo se confond en excuses et condamne fermement, jurant qu’on ne l’y reprendra plus.

Boutaleb Chadli, candidat PS, est visé pour son manque de fair-play, dans un courrier adressé à la directrice générale Laurence Boulanger, pour s’être rendu dans la bibliothèque communale afin d’y distribuer ses tracts.

Certains membres du personnel se sont plaints de subir des pressions. La directrice générale s’emporte et remet l’église au milieu du village : "Maintenant, le vase déborde… Je déplore que le personnel dans sa toute grande majorité subisse une pression telle que certains sont au bord du malaise…"