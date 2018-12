Les querelles de voisinage, il y a des juges de paix pour régler ça. Mais si on les pousse à l’extrême, elles peuvent aboutir en cour d’assises. Ici, on a eu droit à quelque chose de violemment intermédiaire, avec une bagarre embrouillée, des coups échangés et, au final, la correctionnelle pour tout le monde.

L’épisode de 2012, ce n’étaient que des menaces, des gestes, on se tirait la langue, on s’envoyait des mots doux et des grimaces. En février 2013, on est passé à la vitesse supérieure, le jour où Giuseppe est allé faire crisser ses pneus à plusieurs reprises près de la maison de Jérémie. La manœuvre n’a pas plu, on s’est poursuivis en voiture, jusque chez Giuseppe, à Godarville, où on a sorti l’artillerie lourde, avec des battes de base-ball des deux côtés, et des coups, des deux côtés aussi. On aurait même utilisé un cric, c’est dire.

Et voilà Giuseppe en correctionnelle, avec son père et sa mère, poursuivis pour menaces. En face, côté partie civile, il y a Jérémie, qui a le double statut de victime et de prévenu : il était prudent de ne pas tous les asseoir sur le même banc, c’est sûr.

Et les versions sont divergentes, comme les clans sont opposés : Giuseppe n’est intervenu, dit-il, que pour sauver son père, victime d’une agression de ceux d’en face. Son père, lui, a des récits hésitants, parfois confus, comme peuvent l’être les affrontements du genre.

Le substitut Bury a requis l’apaisement, en rappelant l’origine de cette haine corse : Giuseppe avait rompu avec la sœur de Jérémie, et ça n’a pas plu. Pour le parquet, Giuseppe a agi en état de légitime défense, pour sauver son père. Un point de vue qui a fait bouillonner Me Michael Donatangelo, l’avocat de Jérémie, selon qui Giuseppe est allé bien trop loin, avec sa batte de base-ball. À la défense de Giuseppe, Me Isabelle Van Cleemput a plaidé la force irrésistible, une sorte d’emportement qui doit lui valoir l’acquittement. "On va devoir faire le tri", a-t-on plaidé. En effet.

Jugement le 18 janvier