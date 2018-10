Le 17 décembre 2016, Benoît est tombé des nues lorsque Latifa lui a dit qu’elle le quittait. Et ayant appris qu’elle s’était rendue à une soirée en revendiquant son statut de célibataire, son sang n’a fait qu’un tour : il s’est rendu là où elle était hébergée et a tambouriné à la porte. Pour éviter l’esclandre, la jeune femme a accepté de le suivre et a grimpé dans sa voiture.

"Il l’a frappée à une vingtaine de reprises", explique le parquet de Charleroi qui poursuivait Benoît pour coups, menaces, séquestration, attentat à la pudeur et traitements dégradants. Rien que ça… "Il a fait usage d’un coup-de-poing américain mais ne l’a touchée qu’une seule fois avec, à la cuisse. Lorsqu’elle a voulu s’enfuir, il l’a rattrapée par les cheveux. Et cette fois, il lui a enlevé tous ses vêtements pour la dénuder, avant de la proposer aux passants. Il a voulu l’avilir, ce qui justifie la prévention de traitements dégradants."

Pour le substitut Bouilliez, les faits sont graves et les antécédents (anciens) du prévenu doivent mener à une peine de 3 ans de prison, d’autant qu’il n’a pas respecté les mesures alternatives à la détention préventive.

Face au juge , Benoît a fait son mea culpa. "J’ai vu rouge et je le regrette. Je m’étais investi à fond dans cette relation. Ça n’excuse rien mais je venais de perdre mon boulot chez Caterpillar et mon papa. On venait aussi de diagnostiquer un cancer chez ma maman", a reconnu le prévenu qui a toutefois contesté avoir "proposé" Latifa à des inconnus.

Son avocate a d’ailleurs estimé que la victime avait forcé le trait sur certains détails, comme le nombre de coups portés ou les cheveux arrachés. "Le labo n’a rien retrouvé dans la voiture", a précisé le conseil de Benoît tout en sollicitant l’acquittement pour les traitements dégradants et le sursis probatoire pour le reste.

Ce mercredi, le tribunal a estimé l’ensemble des préventions établies et relevé l’acharnement de Benoît. Il écope finalement de 30 mois de prison avec sursis probatoire. Parmi les conditions figure l’interdiction totale d’entrer en contact avec la victime.