Baptiste Welsch a 27 ans, il est instructeur à l’Airspace Indoor Skydive de Gosselies, un des fleurons mondiaux de la simulation de chute libre. Quand on a appris qu’il était devenu champion du monde de freefly pour l’équipe de France, on a voulu en savoir plus.

Qu’est-ce que le freefly ?

"C’est une des disciplines du parachute. On vole à trois, deux font des figures aériennes, un filme. C’est comme une danse aérienne, à l’endroit, à l’envers, un qui passe en dessous, en dessus. Un ballet à trois. Je suis le vidéoman de l’équipe Airwax, formée avec mes anciens instructeurs de saut."

On ne vous voit donc pas, n’est-ce pas trop ingrat ?

"Non. Ce n’est pas moins important, au contraire : un saut bien exécuté mais mal filmé, ça pénalise. Quand on se pose, on amène directement la vidéo au jury, il n’y a pas de recadrage ou de retouche possible. Il faut donc que tout le monde soit parfaitement synchro."

Et vous êtes devenu champions du monde.

"Il y avait 24 nations, en Australie, au-dessus de Gold Coast, on a fait sept sauts avec trois types de figures différentes, répartis sur trois jours. On a gagné la gloire, ce n’est pas un sport qui est rémunéré, même à haut niveau. Il y a bien du sponsoring, mais ça nous aide plus à payer notre matériel qu’autre chose. On a tous un boulot d’ailleurs. Moi, je dirais que ça me coûte environ 10.000 € par an de pratiquer ce sport. Sans les sponsors, ça serait plutôt 30.000 ou 40.000 €. Cela reste cher, et une pratique de niche, tout le monde ne peut pas se le permettre, c’est sûr. C’est aussi pour ça qu’il existe des simulateurs : à Gosselies, c’est 1.000 € l’heure, mais c’est donc beaucoup moins cher que la vraie chute libre, pour des sensations similaires. Notamment parce qu’il ne faut pas acheter de parachutes… qui sont à 10.000 € pièce, et il en faut au moins deux."

C’est pour ça que vous êtes venu à Gosselies ? Je vois que vous avez gagné avec les couleurs de la France.

"Oui, Charleroi a la chance d’avoir un des meilleurs simulateurs au monde. Je suis parti de Lyon il y a trois ans pour ce boulot. C’est ici que viennent tous les grands noms du parachutisme, c’était une occasion en or. J’aurais bien participé dans une équipe belge, mais l’État français et les fédérations sportives soutiennent beaucoup plus les athlètes qu’en Belgique, malheureusement. On a des kinés, des entraînements, des aides financières pour les sauts… Ici, il n’y a pas encore ce soutien. Il faut savoir qu’un saut, c’est 30 €. Quand on en fait quatre cents par an, être aidé par l’État, ça change tout."