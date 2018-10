"Paul Magnette a choisi la queue du peloton en ouvrant des négociations au niveau de la future majorité communale à Ecolo et la liste C+", a regretté mardi Cyprien Devilers, l'échevin MR sortant. Lors des élections communales, Ecolo et la liste C+ ont respectivement conquis 3 et 4 sièges dans la future assemblée. "Si l'on regarde ce qu'est devenue Charleroi aujourd'hui, on voit que la ville est le résultat de recettes libérales", a réagi Cyprien Devilers, qui menait la liste libérale le 14 octobre dernier.

Au cours des années où le MR faisait partie de la majorité communale, Charleroi est redevenue une ville "business friendly", selon l'échevin sortant. Par ailleurs, sa collègue libérale et lui ont fait un travail de qualité sur des dossiers comme la propreté dans le centre-ville de Charleroi ou la lutte pour des logements de qualité, a-t-il estimé.

"Je sais qu'on a reproché à Paul Magnette que Charleroi soit devenue une ville business friendly. Peut-être que cela explique son choix aujourd'hui. Reste à voir si ce virage à gauche est une fiction ou une réalité", a encore indiqué M. Devilers.