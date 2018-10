Heureux au travail : combien sont-ils à l’être dans les entreprises belges ? Pas beaucoup, selon les résultats d’une enquête internationale coordonnée par l’institut de sondages Gallup. Les travailleurs seraient en effet 22 % à se considérer comme "activement désengagés" de leur job, pour 66 % de non engagés. Autrement dit, 12 % d’entre eux n’auraient pas les semelles de plomb pour près de 90 % de démotivés.

Ces chiffres ont inspiré l’idée d’un projet inédit à Frédéric Wins, animateur du switch coworking de Charleroi à l’espace Trésignies. Il y a trouvé les talents et compétences nécessaires pour le concrétiser : Gwenaëlle Gruselle, Élodie Maenhout, Marie Garbar et Murielle Marchand ambitionnent de rebooster et "soigner" les travailleurs qui souffrent. Elles ont pour cela élaboré un produit innovant : Monday Glory, c’est un nouveau concept qui vise à faire aimer le lundi. Il s’adresse à tous ceux qui ont le moral au plus bas le dimanche soir à l’idée d’une nouvelle semaine qui recommence le lendemain, à ceux qui se sentent démotivés et fatigués, qui vivent leur vie professionnelle comme un stress permanent. Et qui veulent inverser la donne.

"La recette de Monday Glory, c’est de transformer le ‘Je fais donc je suis’ en ‘Je suis donc je fais’", expliquent Marie et Gwenaëlle. "Beaucoup de travailleurs sont victimes et otages de choix qu’ils n’ont pas faits. Notre challenge vise à leur donner les clés de la prison où ils se sont enfermés." Les quatre coachs ont élaboré un parcours de 7 ateliers pour "redonner du punch au lundi".

Un parcours qui s’étale sur trois mois afin de permettre à chacun de prendre le recul nécessaire pour réfléchir au sens de sa vie et procéder à son check up professionnel. Valoriser ses forces et maîtriser ses faiblesses, optimaliser son temps, son énergie et se retracer une route : c’est l’objet du premier cycle programmé dès janvier prochain.

La recette, c’est l’utilisation de la force du groupe avec en parallèle une approche individualisée. "Notre projet met à la disposition des participants une multitude d’outils pour faire le point, débloquer des idées, y voir clair dans ce qu’on veut, trouver des solutions durables pour se sentir bien dans ce qu’on fait. Reprendre la maîtrise de sa vie et de ses choix !"

Infos et inscriptions sur le site www.mondayglory.be ou hello@mondayglory.be. Attention, nombre de places limité.





Une thérapie en 7 ateliers pour réenchanter sa vie professionnelle.





L’absentéisme au travail constitue certainement un indicateur de bien-être. En Belgique, les chiffres sont à la hausse : selon une étude du secrétariat social SD Works, la durée moyenne d’inoccupation des salariés est passée de 9,4 jours en 2008 à 12,1 jours en 2017, soit une augmentation de 30 %. Avec des coûts exorbitants pour la sécurité sociale et les employeurs. Chaque année, 80.000 Belges sont victimes d’un burn out.

"Et l’on ne parle pas du bore out, ou comment l’ennui au travail fait sombrer des milliers de travailleurs dans la perte de sens." C’est à ce fléau que Murielle, Marie, Gwenaëlle et Elodie ont décidé de s’attaquer avec leur challenge Monday Glory. Leurs plus-values ? "À la fois du coaching de groupe afin d’intégrer chaque participant dans une communauté ; et du coaching individualisé pour l’accompagner au plus près de ses aspirations professionnelles et personnelles."

Le parcours commence avec un bilan de départ, observe Marie Garbar. Dans la foulée, un cheminement en sept ateliers d’une demi-journée va permettre à chacun d’avancer, de se projeter dans l’avenir. "Le risque, c’est que le participant découvre que ce qu’il fait n’a pas de sens et décide de changer complètement d’orientation", prévient Gwenaëlle.

Les coachs sont passées elles-mêmes par là. Bio-ingénieur pendant 7 ans dans l’agriculture, Elodie a connu un burn-out avant de se relancer dans une tout autre voie. Murielle et Marie ont exercé des dizaines de fonctions. Récemment diplômée en psychologie du travail et en création d’entreprises, Gwenaëlle a bossé deux ans dans le milieu académique avant de s’imposer comme project manager de Monday Glory.

Leur projet répond incontestablement à un besoin : en septembre, leur conférence "Je veux aimer mon job" a mobilisé plus de 70 inscrits.